Слуцкий заявил, что США нужно отозвать оружие с Украины вместо вмешательства в переговоры

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США грубо вмешиваются в ход переговоров между Россией и Украиной в то время, как Вашингтону следует отозвать поставленное Киеву летальное оружие и своих военных. Такое мнение сегодня, 1 марта, в своем Telegram выразил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

Так он прокомментировал заявление представителя Госдепартамента Неда Прайса.

Прайс ранее заявил, что Вашингтон планирует контактировать с властями Украины по теме переговоров с Россией, которые он охарактеризовал как дипломатию "под дулом пистолета".

"Лучшим вкладом США в мирный процесс в настоящее время был бы отзыв поставок летального оружия и своих военных инструкторов с территории Украины. Жертвы, которые есть на сегодняшний день, и людские потери будут на совести тех, кто обеспечивал в течение всех этих лет внешнее управление Украиной", - заявил Слуцкий.

Ранее kp.ru сообщал, что российско-украинские переговоры в Белоруссии 28 февраля 2022 года подошли к концу. Важнейшим итогом этой встречи стал тот факт, что она состоялась и стороны смогли услышать друг друга, заявил по итогам глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий. Ожидается, что новый раунд переговоров стартует 2 марта 2022 года.