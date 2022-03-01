Песков заявил, что сейчас рано говорить о возможности встречи Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Делать заключения по поводу возможности встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в настоящее время рано. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы российского президента Дмитрий Песков.

"Еще не настало время для таких заключений", - сказал Песков, отвечая на вопрос, допускают ли такую возможность в Кремле.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не исключает возможности встречи глав РФ и Украины, если в ходе двусторонних переговоров будет достигнут прогресс.

Ранее kp.ru сообщал, что российско-украинские переговоры в Белоруссии 28 февраля 2022 года закончились. Важнейшим результатом этой встречи стал тот факт, что она состоялась и стороны услышали друг друга, заявил по итогам глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий. Ожидается, что новый раунд переговоров начнется 2 марта 2022 года.