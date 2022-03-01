ФОМ: Уровень доверия россиян к Путину за неделю вырос с 60 до 71%

Президент России Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уровень доверия граждан России к президенту Владимиру Путину за неделю увеличился с 60% до 71%, об этом говорят итоги опроса, проведенного фондом "Общественное мнение".

Исследование проводилось вскоре после выхода указа президента РФ о признании независимости республик Донбасса. По результатам опроса, доверие Владимиру Путину выразил 71% респондентов, неделей ранее таковых было 60%.

Скорее не доверяют главе государства 18%, этот показатель значительно сократился за неделю: 20 февраля 2022 года такой ответ дали 29% участников опроса.

Скорее хорошо работу Владимира Путина на должности президента России оценивает 71%, скорее плохо - 15%. По этим показателям отмечена похожая динамика: 20 февраля положительно деятельность главы государства оценивали 64% граждан РФ, критически - 21%.

Напомним, 21 февраля 2022 года Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их руководителями РФ подписала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.