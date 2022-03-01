Премьер Польши Моравецкий предложил ЕС отказаться от закупок угля в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюзу нужно отказаться от закупок угля у России. Эту инициативу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий озвучил сегодня, 1 марта, в ходе брифинга в Брюсселе.

"Сегодня я беседовал с Урсулой фон дер Ляйен о том, как стать независимыми, сделать независимой Европу от угля", – отметил он и подчеркнул, что попросил ее о том, чтобы "не ввозить уголь из России, чтобы наложить эмбарго на российский уголь, а в перспективе также отказаться и от газа".

Матеуш Моравецкий также выступил с предложением о предоставлении Украине плана восстановления на сумму €100 млрд.

Ранее канцлер Австрии Нехаммер заявил о желании сократить зависимость от российского газа. Он заявил, что Вена предпримет все возможное для уменьшения зависимости от поставок газа из РФ. Об этом он сообщил после заседания кризисного кабинета из-за ситуации на Украине.

Напомним, Европа ранее уже попыталась отказаться от российского газа, потерпела неудачу и теперь во всем обвиняет Россию.