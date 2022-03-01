МИД: Россия не поддастся на западные санкции и доведет спецоперацию по денацификации Украины до конца

МИД: Россия не поддастся на западные санкции и доведет спецоперацию на Украине до конца Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская сторона в ходе совещания в Вене заявила, что не поддастся на западные санкции и доведет военную операцию на Украине до конца. Такое заявление во вторник, 1 марта, сделал руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Напомним, в пятницу, 25 февраля, после объявления Москвой специальной военной операции на Украине Европейский союз вслед за Великобританией и США ввел в действие новый пакет санкций, а также приостановил действие соглашения об упрощении визового режима. Евросоюза ввел и персональные санкции в отношении президента России Владимира Путина, главу МИД РФ Сергея Лаврова и российского премьер-министра Михаила Мишустина, а позже расширил их. Кроме того, было закрыто воздушное пространство для российских авиакомпаний.