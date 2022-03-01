Эксперт фармрынка посоветовал россиянам не скупать лекарства в аптеках Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов рассказал, как изменятся цены в аптеках из-за западных санкций и дал совет россиянам.

Эксперт подтверждают, что зарубежные медикаменты поднимутся в цене, но это не повод для закупок впрок. Дорожать лекарства будут постепенно, причем повлияют на них не санкции, а курс валют.

Высока вероятность, что скоро рубль стабилизируется и цены вернутся на привычный уровень.

К тому же, бесконтрольно цены на лекарства расти не будут. В аптеках порядка 35−40% препаратов, цены на которые контролирует государство. Это жизненно важные лекарственные препараты.

- Резкого роста цен ждать не стоит. Цены могут подняться в пределах полугода-года, — предположил эксперт по фармацевтическому рынку в беседе с Ридусом.

По его словам, фармрынок пока не рассматривает ситуацию, как «катастрофичный сценарий». Но вот если россияне поспешат в аптеку и будут сметать все лекарства, то цены могут взлететь.

- Из-за ажиотажа могут возникнуть перебои в поставках и дефицит. По большому счету, среднестатистическому потребителю нужно трезво взвесить свои потребности, - сообщил эксперт.