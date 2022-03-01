Эксперт фармрынка посоветовал россиянам не скупать лекарства в аптеках
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Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов рассказал, как изменятся цены в аптеках из-за западных санкций и дал совет россиянам.
Эксперт подтверждают, что зарубежные медикаменты поднимутся в цене, но это не повод для закупок впрок. Дорожать лекарства будут постепенно, причем повлияют на них не санкции, а курс валют.
Высока вероятность, что скоро рубль стабилизируется и цены вернутся на привычный уровень.
К тому же, бесконтрольно цены на лекарства расти не будут. В аптеках порядка 35−40% препаратов, цены на которые контролирует государство. Это жизненно важные лекарственные препараты.
- Резкого роста цен ждать не стоит. Цены могут подняться в пределах полугода-года, — предположил эксперт по фармацевтическому рынку в беседе с Ридусом.
По его словам, фармрынок пока не рассматривает ситуацию, как «катастрофичный сценарий». Но вот если россияне поспешат в аптеку и будут сметать все лекарства, то цены могут взлететь.
- Из-за ажиотажа могут возникнуть перебои в поставках и дефицит. По большому счету, среднестатистическому потребителю нужно трезво взвесить свои потребности, - сообщил эксперт.