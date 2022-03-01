Госдума 4 марта рассмотрит вопрос об уголовном наказании за фейки о действиях военных сил России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума России в ходе внеочередного заседания в предстоящую пятницу, 4 марта 2022 года, рассмотрит вопрос о привлечении к уголовной ответственности за распространение дезинформации о действиях Вооруженных сил РФ при осуществлении военных операций. Об этом журналистам сегодня, 1 марта, сообщил депутат Госдумы Сергей Боярский.

"В настоящее время против России ведут широкомасштабную цифровую дискредитационную кампанию. Экстренное заседание – можно сказать, внеочередное - Государственной думы состоится уже в эту пятницу, на нем мы рассмотрим вопрос о привлечении к уголовной ответственности тех, кто распространяет дезинформацию о действиях российских вооруженных сил", - уточнил Боярский.

Напомним, 28 февраля глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил о планах парламентариев о введении ответственности за дезинформацию о действиях ВС РФ в период военной спецоперации на Украине. Позже он отмечал, что уголовная ответственность за это сможет достигать 15 лет тюремного заключения.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее целью выступает "защита граждан, которые на протяжении восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны режима киевских властей".