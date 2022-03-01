Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, его слова приводит американский канал CNN.

«Мир уже понимает, что следует сажать за стол переговоров президента России, пока с ними еще готовы сесть за стол переговоров, и я тоже», — заявил Зеленский.

Ранее украинский лидер назвал в качестве условия переговоров с Россией прекращение огня на украинской территории.

Также ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ТАСС, что делать выводы относительно возможности встречи глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского сейчас еще преждевременно.

Ранее kp.ru сообщал, что российско-украинские переговоры в Белоруссии 28 февраля 2022 года завершены. Главным итогом этой встречи стал тот факт, что она состоялась и стороны услышали друг друга, заявил по результатам глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий. Ожидается, что новый раунд переговоров стартует 2 марта 2022 года.