85% россиян вернулись к занятиям спортом после снятия ограничений из-за коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России сняли почти все ограничения, которые были введены для борьбы с коронавирусом. Около 85% россиян предпочли сразу же вернуться в фитнес-клубы и заняться спортом.

70% респондентов признались, что пока действовали ограничения тренировались в режиме онлайн. Из них 38% смогли оборудовать дома мини-спортзал. А 225 купили новое спортивное оборудование.

Большинство россиян старались вести здоровый образ жизни. Так почти 58% опрошенных поменяли привычки, стали чаще гулять, заниматься спортом и ввели программы чек-апов.

Самые активные посетители фитнес-центров:

Люди в возрасте от 30 до 39 лет — 39,1%,

От 20 до 29 лет — 32,8%,

От 40 до 60 лет - 28,10%,

Стоит отметить, что спортивным учреждениям пришлось очень нелегко во время пандемии и ограничений. Многие перешли на систему онлайн-тренировок, но только 7% организаций удалось монетизировать свои услуги, сообщает «Газета.Ru».

Исследование было проведено Национальным фитнес-сообществом и компанией производителем тренажеров Hasttings.

Ранее Минздрав принял новые протоколы лечения коронавируса в стране. Эти методические рекомендации позволяют максимально эффективно оказать помощь пациентам, сообщает RT.

В стране по прежнему циркулируют два штамма "омикрон" и "дельта". По данным на 1 марта 2022 года с подтвержденным коронавирусом было госпитализировано более 12 тысяч человек, сообщает Life.