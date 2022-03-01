Сенатор Цеков объяснил, почему Россия отрицательно отнесется к вступлению Финляндии в НАТО

Политик напомнил, что никаких угроз в адрес соседей от РФ не исходит Фото: REUTERS

Финляндия задумалась о вступлении в НАТО. Россия отрицательно отнесется к данному шагу. Такое мнение высказал член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

По его мнению, самой Финляндии подобный шаг тоже не принесет много плюсов. Страна повесит на себя дополнительные обязательства и будет вынуждена решать ряд проблем.

Он отметил еще и тот факт, что Финляндии не стоит искать защиту или пытаться показывать России свою силу.

- Никаких угроз со стороны России Финляндии не было с момента окончания войны. Они, конечно, проецируют на себя украинскую ситуацию, но на Украине другое государство, - сказал Цеков в беседе с Lenta.

Политик отметил, что в Финляндии не формировалась "анти-Россия". В то время как на Украине долгие годы наблюдалась обратная ситуация.

- Это государство создавали, милитаризировали, накачивали его вооружением, поэтому и проводится специальная операция, —заключил Цеков.

Вероятное вступление Швеции и Финляндии в НАТО потребует ответных шагов со стороны России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Финляндия и Швеция сохраняют статус нейтральных стран со времен холодной войны, сообщает RT.

Тем временем Россия запретила 36 странам использовать свое воздушное пространство в ответ на введенные санкции, сообщает телеканал "360".