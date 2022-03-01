Венедиктов прокомментировал отключение "Эха Москвы" от эфира

Главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Редакция "Эха Москвы" категорически не согласна с представлением Генпрокуратуры, которое привело к отключению радиостанции от эфира и блокировке сайта. Об этом написал в Telegram главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

«Приводимые в представлении претензии не подкрепляются никакими примерами, никакими доказательствами, они голословны и оскорбительны для журналистов и российских граждан», – выразил свое мнение о ситуации Венедиктов.

Главред "Эха Москвы" также добавил, что редакция намерена оспаривать это решение в судебном порядке.

«Усматриваем в нем политическую составляющую, а также введение цензуры, которую прямо запрещает российская Конституция», – добавил Венедиктов.

Ранее генпрокуратура потребовала ограничить доступ к "Эхо Москвы" и "Телеканалу "Дождь". В ведомстве заявили, что распространяемая ими информация содержит призывы к экстремизму, насилию в отношении граждан России, массовым нарушениям общественного порядка.