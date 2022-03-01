Аналитик усомнилась, что цены на газ для европейских потребителей упадут ниже тысячи долларов за кубометр Фото: REUTERS

На фоне санкций, которые весь мир вводит в отношении России, цены на газ на европейских рынках перешагнули отметку в тысячу долларов за кубометр.

Аналитик по товарным рынкам «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева связывает подорожание цен на топливо как раз с мерами давления на нашу страну. По ее мнению, увеличение тарифов будет кратковременным. Но при условии, что РФ не станет сокращать объемы поставок в Европу. А получатель будет все также четко выполнять свои финансовые обязательства.

Если в этих взаимоотношениях не произойдет никаких сбоев, то рынок скоро успокоится. Весна в Европе в этом году наступила чуть раньше, а значит сезонный спрос начнет падать. Но это вовсе не значит, что цены рухнут кардинальным образом.

В последние годы Европа старается набирать основные мощности с рынка сжиженного газа, что априори дороже.

-Поэтому цены на европейском рынке останутся высокими. Наверное, выше тысячи долларов за тысячу кубометров. Это примерный уровень цен на ближайшие несколько месяцев и вероятно в следующем сезоне, — рассказала эксперт Пятому каналу.

По мнению эксперта, если «Северный поток -2» все же не будет запущен, то европейцам «придется туго». К следующему отопительному сезону поступят новые заявки на российских газ, но цена так и останется высокой.

- Одним из самых жестких вариантов развития событий может стать ограничение на покупку российского экспорта, в частности газа, - отметила Ольга Веретенникова, вице-президент аналитической компании «Борселл» в беседе с "Известиями".

В ЕС готовы рассмотреть такой вариант даже в ущерб собственным интересам. Последствия этого решения в большей степени будут зависеть от реакции других экономик, в частности Китая и Индии, на которые могут быть перераспределены экспортные потоки.

В свою очередь заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов уверен, что Европа не сможет заменить российский газ на американский.

- Ни один другой поставщик такие объемы просто не потянет, поэтому сейчас и не вводятся какие-либо ограничения в рамках денежной оплаты за энергоресурсы, несмотря на отключение РФ от SWIFT, - сказал эксперт телеканалу "360".