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Экономика1 марта 2022 20:55

Аналитик усомнилась, что цены на газ для европейских потребителей упадут ниже тысячи долларов за кубометр

А вот спрос на голубое топливо начнет снижаться из-за прихода весны
Елена АКИМОВА
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Аналитик усомнилась, что цены на газ для европейских потребителей упадут ниже тысячи долларов за кубометр

Аналитик усомнилась, что цены на газ для европейских потребителей упадут ниже тысячи долларов за кубометр

Фото: REUTERS

На фоне санкций, которые весь мир вводит в отношении России, цены на газ на европейских рынках перешагнули отметку в тысячу долларов за кубометр.

Аналитик по товарным рынкам «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева связывает подорожание цен на топливо как раз с мерами давления на нашу страну. По ее мнению, увеличение тарифов будет кратковременным. Но при условии, что РФ не станет сокращать объемы поставок в Европу. А получатель будет все также четко выполнять свои финансовые обязательства.

Если в этих взаимоотношениях не произойдет никаких сбоев, то рынок скоро успокоится. Весна в Европе в этом году наступила чуть раньше, а значит сезонный спрос начнет падать. Но это вовсе не значит, что цены рухнут кардинальным образом.

В последние годы Европа старается набирать основные мощности с рынка сжиженного газа, что априори дороже.

-Поэтому цены на европейском рынке останутся высокими. Наверное, выше тысячи долларов за тысячу кубометров. Это примерный уровень цен на ближайшие несколько месяцев и вероятно в следующем сезоне, — рассказала эксперт Пятому каналу.

По мнению эксперта, если «Северный поток -2» все же не будет запущен, то европейцам «придется туго». К следующему отопительному сезону поступят новые заявки на российских газ, но цена так и останется высокой.

- Одним из самых жестких вариантов развития событий может стать ограничение на покупку российского экспорта, в частности газа, - отметила Ольга Веретенникова, вице-президент аналитической компании «Борселл» в беседе с "Известиями".

В ЕС готовы рассмотреть такой вариант даже в ущерб собственным интересам. Последствия этого решения в большей степени будут зависеть от реакции других экономик, в частности Китая и Индии, на которые могут быть перераспределены экспортные потоки.

В свою очередь заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов уверен, что Европа не сможет заменить российский газ на американский.

- Ни один другой поставщик такие объемы просто не потянет, поэтому сейчас и не вводятся какие-либо ограничения в рамках денежной оплаты за энергоресурсы, несмотря на отключение РФ от SWIFT, - сказал эксперт телеканалу "360".