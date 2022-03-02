По поручению губернатора Алексея Дюмина в пр­авительстве региона прошло совещание с участием представител­ей малого и среднего бизнеса. Фото: прес­с-служба правительст­ва Тульской области.

Тульская область готова оказать поддержку предпринимателям с учетом складывающейся внешнеполитической обстановки. По поручению губернатора Алексея Дюмина в правительстве региона прошло совещание с участием представителей малого и среднего бизнеса. Главными темами встречи стали стабилизация экономической ситуации и меры помощи, на которые могут рассчитывать предприятия.

Первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев подчеркнул, что областные власти уделяют особое внимание экономическому развитию региона.

- В Тульской области за последние шесть лет сформировался серьезный запас прочности. В регионе развёрнута система поддержки промышленности, малого и среднего предпринимательства. Сейчас она полностью ориентирована на цели поддержания эффективной деятельности предприятий региона, содействию в поиске новых партнёров, - отметил первый заместитель губернатора региона.

Предприниматели рассказали о трудностях, с которыми они столкнулись из-за ситуации на Украине. Экспортерам приходится преодолевать сложности с логистикой, есть проблемы с кредитованием. Вячеслав Федорищев поручил Торгово-промышленной палате Тульской области и бизнес-омбудсмену региона поддерживать постоянную связь с предпринимательским сообществом и оперативно содействовать в решении вопросов. По итогам встречи также было решено активизировать работу Центра поддержки экспорта, который поможет экспортерам проработать дополнительные каналы поставок.

В ходе встречи Вячеслав Федорищев напомнил, что накануне на оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина были подведены финансовые итоги 2021 года. Для Тульской области он был очень успешным: инвестиции в регион увеличились, налоговые поступления выросли, промышленность и сельское хозяйство активно развивались. Доходы областной казны впервые превысили 100 миллиардов рублей, рост составил 17,2%. Благодаря этому региональный бюджет в прошлом году был исполнен с профицитом в 4,9 миллиарда рублей, хотя составлялся с планируемым дефицитом в 2,2 миллиарда рублей. Планы по налоговым и неналоговым доходам были перевыполнены в 22 из 26 муниципалитетов, общая сумма поступлений превысила 77 миллиардов рублей - на 19,8% больше, чем в 2020 году. Расходы бюджета составили 105,7 миллиарда рублей, большая их часть пошла финансирование социальной сферы, образования, здравоохранения, национальной экономики.