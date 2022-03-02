Сбер повысил максимальную ставку по вкладам в рублях до 21%

Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам в рублях до 21% Фото: REUTERS

Сбер снова повысил максимальную ставку по вкладам в рублях до 21%, в долларах — до 6%.

- Со 2 марта в рублях максимальная ставка по вкладу «СберВклад Прайм» составит 21% на срок от одного до трех месяцев. «Классический СберВклад» на тот же срок можно разместить под 20%, — говорится в сообщении пресс-службы компании.

При сумме от 1 тысячи долларов максимальная ставка по валютному вкладу составит 4%, от 10 тысяч долларов — 5%, от 100 тысяч долларов — 6%.

Ранее Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 20% годовых. Об этом сообщил сам регулятор. Это девятое подряд повышение ставки с марта прошлого года и самое существенное за все это время. В середине февраля ключевую ставку повысили до 9,5% годовых. Таким образом, текущее увеличение ставки составило 11,5 процентных пунктов. В Центробанке отметили, что планируют принимать дальнейшие решения по ключевой ставке на основании оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, а также других значимых факторов.

Позже кандидат экономических наук Михаил Беляев выразил мнение, что повышение Центральным Банком России ключевой ставки в два раза приведет к повышению ставок по кредитам. При этом эксперт отметил, что рост ставок, скорее всего, коснется всех кредитов, от промышленных до ипотечных.