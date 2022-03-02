Центробанк решил не возобновлять торги на фондовом рынке на Мосбирже 2 марта 2022 года

Банк России решил не возобновлять торги на фондовом рынке на Мосбирже 2 марта 2022 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Банк России принял решение не возобновлять торги на фондовом рынке на Мосбирже 2 марта 2022 года.

При этом регулятор сообщил, что сделал несколько исключений. В частности, решение не распространяется на секции срочного рынка, товарную секции (драгоценные металлы) и прочее.

Ранее Центробанк РФ установил на 2 марта 2022 года официальный курс доллара на уровне 91,7457 рубля. Это на 1 рубль 81,32 копейки меньше предыдущего показателя. При этом официальный курс евро был понижен регулятором на 1 рубль 56,6 копейки - до 102,9112 рубля.

До этого в Центробанке России сообщили об участившихся мошеннических звонках с требованием снять все деньги со счетов. Злоумышленники убеждают россиян, что деньги граждан станут недоступны после отключения SWIFT. В пресс-службе регулятора отметили, что все банковские карты на всей территории России работают нормально.