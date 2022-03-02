Сбер объявил об уходе с европейского рынка

Сбербанк объявил об уходе с рынка Европы Фото: REUTERS

Руководство Сбера приняло решение об уходе с европейского рынка. Об этом говорится в заявлении организации.

- В текущей обстановке Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка. Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений, — говорится в сообщении банка.

Уход с европейского рынка не относится к дочернему банку Сбера в Швейцарии, так как он не относится к Sberbank Europe:

- Дочерний банк Сбербанка в Швейцарии (Sberbank (Switzerland) AG) не входит в состав группы «Сбербанк Европа» (Sberbank Europe AG), банк в Швейцарии продолжает работать в штатном режиме, никаких изменений в работе банка нет, - сообщили KP.RU в пресс-службе Сбер.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что санкции Британии в отношении Сбербанка России возможно будут усилены. Он также пояснил, что страны Европы готовы к «продолжительному кризису» из-за принимаемых мер. При этом Джонсон исключил возможность установления бесполетной зоны.

До этого в Великобритании объявили о введении ограничительные мер в отношении нескольких российских кредитно-финансовых организаций. Как отмечалось в опубликованном в понедельник, 28 февраля 2022 года, документе под санкции попали ВЭБ, «Совкомбанк» и банк «Открытие».