Великобритания ввела санкции против ряда крупных банков России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великобритания объявила о введении ограничительные мер в отношении нескольких российских кредитно-финансовых организаций. Как сообщается в опубликованном в понедельник, 28 февраля, документа под санкции попали ВЭБ, «Совкомбанк» и банк «Открытие».

Согласно принятому решению, активы трех банковских организаций будут заморожены. В документе отмечается, что санкционные меры в отношении банков были введены из-за их «стратегической важности для России и их поддержки со стороны государства».

Напомним, на фоне объявления Москвой военной операции на Украине британское правительство объявило о введении персональных санкций в отношении президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Позже Министерство финансов Великобритании приняло решение ввести ограничительные меры в отношении Центробанка РФ, запретив транзакции Фондом национального благосостояния России и российским Минфином.