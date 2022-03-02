Байден призвал США готовиться к появлению новых вариантов коронавируса

Джозеф Байден Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден заявил, что страна должна готовиться к появлению новых вариантов коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление американский лидер сделал в ежегодном послании "О положении страны".

"Мы обязаны готовиться к новым вариантам. За последний год мы значительно продвинулись в выявлении новых штаммов", - отметил Байден.

Президент США выразил уверенность, что при таком развитии событий новые вакцины начнут применять в течение 100 дней.

Байден подчеркнул, что преодолеть пандемию поможет вакцинация, в том числе для детей младше пяти лет. Ученые работают над вакциной для этой возрастной категорией, констатировал глава Соединенных Штатов.

Как ранее писал сайт kp.ru, пандемия коронавирусной инфекции может завершиться уже в текущем году. Такое заявление сделала специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.