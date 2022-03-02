Басурин заявил, что силы ДНР блокировали Мариуполь

Эдуард Басурин Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Вооруженные силы Донецкой народной республики (ДНР) при поддержке российских военных блокировали Мариуполь. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в среду, 2 марта 2022 года.

Он выразил надежду, что мирные жители выйдут из города в этот же день.

"Нужно сделать все, чтобы не пострадали люди", - подчеркнул Басурин.

Как ранее писал сайт kp.ru, днем ранее Эдуард Басурин рассказал, что Вооруженные силы Донецкой народной республики (ДНР) совместно с российскими военными организовали два гуманитарных коридора, по которым мирные жители могут покинуть Мариуполь.

Напомним, украинская столица также окружена российскими войсками, которые оставили гуманитарный коридор для тех киевлян, которые хотят покинуть город. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.