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Политика1 марта 2022 0:00

Последние новости о ситуации вокруг Украины на 1 марта 2022 года: Долгожданные переговоры, новая ставка Центробанка и рвущаяся в ЕС Украина

Сайт kp.ru собрал последние новости о ситуации вокруг Украины на 1 марта 2022 года
Игорь ЯКУНИН
Игорь ЯКУНИН
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Донецк. На месте пожара, вызванного очередным обстрелом жилого сектора со стороны ВСУ.

Донецк. На месте пожара, вызванного очередным обстрелом жилого сектора со стороны ВСУ.

Фото: REUTERS

Гуманитарный коридор из Киева

Украинская столица окружена российскими войсками, которые оставили гуманитарный коридор для тех киевлян, которые хотят покинуть город — об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Атом под контролем

В понедельник стало известно, что территория вокруг Запорожской АЭС находится под контролем российских подразделений, персонал атомной станции продолжает работу в обычном режиме, радиационный фон в норме.

Переговоры на речке Припять

После почти суточного ожидания российская делегация в Гомельской области встретилась с посланцами Киева и общалась с ними более пяти часов. По словам главы нашей делегации Владимира Мединского, найдены точки, по которым второй раунд переговоров состоится уже на польско-белорусской границе — после консультаций в Москве и Киеве.

В Гомельской области прошли переговоры делегаций России и Украины.

В Гомельской области прошли переговоры делегаций России и Украины.

Фото: REUTERS

Зеленский просит ЕС ускориться

Президент Украины отправил заявку об «ускоренном» вступлении его страны в Евросоюз, одним из адресатов письма указал президента Франции Эммануэля Макрона.

Путин и Макрон обсудили Украину

В телефонном разговоре с французским лидером его российский коллега перечислил необходимые условия для урегулирования ситуации на Украине, а собеседник в Париже повторил мантру про «требование международного сообщества о прекращении наступления ВС РФ».

Неспортивное поведение

Из-за ситуации на Украине УЕФА прекращает сотрудничество с «Газпромом» во всех турнирах. Это решение распространяется на все существующие соглашения, в том числе Лигу чемпионов УЕФА, соревнования национальных сборных УЕФА и Евро-2024. Вот только где они еще найдут такого спонсора?

Горячие беженцы в Эстонии

Беженцы из Украины, которые в последние дни тысячами проникают в Польшу, Румынию, Словакию, Молдову, имеющие с незалежной общие границы, смогли добраться и до Эстонии (для этого надо было пересечь три границы!). Сразу 16 человек — и еще 40 ожидается через день.

Финский нож в спину

Глава оборонного ведомства Суоми Антти Кайкконен заявил о поставках на Украину полторы тысячи единиц противотанкового оружия, две с половиной тысячи штурмовых винтовок, 150 тысяч патронов и 70 тысяч пайков.

Глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен.

Глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен.

Фото: REUTERS

Инфраструктуру «отключают»

С начала военной спецоперации на Украине российские Вооруженные силы поразили 1146 объектов украинской военной инфраструктуры, в том числе 81 ЗРК и 75 РЛС, по данным Минобороны РФ.

Сдаем металлолом

110 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие за минувшие сутки.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 28 февраля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 февраля 2022 года (подробности)

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