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Туризм3 июня 2022 22:12

Названы три топовых туристических направления в страны ближнего зарубежья

Туроператор предрек большой наплыв российских туристов в Армению, Грузию и Узбекистан
София ГОНЧАРОВА
Названы три топовых туристических направления в страны ближнего зарубежья

Названы три топовых туристических направления в страны ближнего зарубежья

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летом 2022 года большого россиян поедут на отдых в Армению, Грузию и Узбекистан, считает глава направления туров Travelbelka Диля Демиденко.

По ее мнению, стоимость поездки по трем направлениям не сильно отличается.

- Билеты на самолет в обе стороны обойдутся примерно в 20 тысяч рублей, проживание и питание - около 20-25 тысяч, а дополнительные развлечениями - порядка 30 тысяч рублей на человека за неделю, - рассказала турэксперт в беседе с изданием "Газета.Ru".

Она также добавила, что все три страны ближнего зарубежья пользуются спросом в том числе потому, что для посещения стран при наличии российского паспорта не нужно делать визу.

Ранее ОТР сообщал о том, как россиянам можно вернуть деньги за невозвратный авиабилет. как объяснил эксперт Дмитрий Максимов, согласно воздушному кодексу, средства можно вернуть в случае болезни пассажира, его спутника или смерти близкого родственника при наличии документального подтверждения (медицинская справка, справка о смерти). Данные правила распространяются только на российский перевозчиков, у иностранных компаний распространена практика страхования.