Путин заявил, что глава Минфина США признала ошибку, которая привела к кризису Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нынешний кризис происходит из-за ошибочных действий, в том числа США, а не из-за спецоперации на Украине, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24".

"И собственно говоря, люди порядочные в Штатах, такие тоже есть, министр финансов недавно заявила, что они совершили ошибку. Так что это ошибка финансовых и экономических властей Соединённых Штатов, она никак не связана с действиями России на Украине", - сказал он.

Российский лидер отметил, что с февраля 2020 года по конец 2021 года денежная масса в США выросла на 5,9 триллиона долларов.

"Видимо, финансовые власти в Штатах исходили из того, что доллар – мировая валюта, и он, как и в прежние времена, рассосётся по всей мировой экономике, и в Штатах это будет незаметно", - резюмировал Путин.

Ранее китайский обозреватель Ху Вэйцзя заявил ,что блокировка властями Соединенных Штатов активов России серьезно подорвало доверие иностранных инвесторов к американским банкам и финансовым институтам. Он отметил, что Вашингтон, заморозив российские активы, преследовал корыстные цели. Такие действия США заставили иностранный капитал задуматься в целесообразности вложений в американскую экономику, отметил он.