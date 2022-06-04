Власти Запорожской области сообщили о ликвидации группы диверсантов Фото: Александр КОЦ

Член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов заявил, что в Мелитопольском районе Запорожской области выявили и ликвидировали диверсионно-разведывательную группу.

"На днях в Мелитопольском районе была выявлена и нейтрализована ДРГ террористов Зеленского. Спасибо нашим ребятам за блестяще выполненную работу", - написал он в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили 50 украинских диверсантов при попытке Киева захватить остров Змеиный. В Минобороны РФ отметили, что попытка захвата острова была спланирована при непосредственном участии советников из Соединенных Штатов и Великобритании.

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