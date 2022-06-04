Global Times: американские реактивные системы залпового огня HIMARS не помогут Украине победить Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские реактивные системы залпового огня HIMARS,поставляемые Вашингтоном, не окажут влияния на развитие украинского кризиса, пишет автор китайской газеты Global Times.

"США передают системы Украине сугубо для демонстрации позиции. РСЗО не помогут одержать верх, и сторонам следует это понимать", - написал он.

Автор материала также отметил, что украинская армия не проходила обучения по эксплуатации и не знает, как их использовать.

Как писал сайт KP.ru, США не намерены контролировать использование Украиной систем реактивного залпового огня HIMARS, которые будут поставлены Киеву в рамках последнего согласованного пакета американской военной помощи. В частности, Вашингтон не будет определять дальность стрельбы из этих систем украинскими военными.

До этого советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что готов устроить Соединенным Штатам "образцово-показательную истерику" в случае, если американская администрация так и не предоставит Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО).