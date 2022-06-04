Посольство РФ в США отвергло обвинения Госдепартамента в нарушениях религиозных прав в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство РФ в Вашингтоне отвергло обвинения госдепартамента США в "систематических и вопиющих" нарушениях религиозных прав в России.

"У россиян в крови — выстраивать взаимоуважительные и толерантные отношения с представителями различных этносов и религий. Защита прав верующих — наш безусловный приоритет. Никаких религиозных преследований у нас нет", — сказано в заявлении дипведомства в Telegram-канале.

Дипломаты назвали такие уперки "бесцеремонным навешиванием ярлыков на неугодные страны, чтобы получить повод для вмешательства в их внутренние дела".

Посольство России в Вашингтоне заявило, что Соединенные штаты Америки пытаются зарабатывать политические очки за счет русофобии. Отмечается, что политизация экономических проблем Вашингтоном в конечном итоге бьет по благосостоянию рядовых американцев.

Кстати, по данным переписи населения США, проведенному Институтом миграционной политики, по состоянию на 2019 год в США проживало около 1,2 млн иммигрантов из стран бывшего СССР: 392000 из них прибыли из России, а 355000 — из Украины. Сайт KP.RU разбирался, как в Америке сейчас относятся к эмигрантам из бывшего СССР.