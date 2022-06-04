В Бундестаге указали на изменение позиции США по ситуации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявления бывшего госсекретаря Соединенных Штатов Генри Киссинджера о ситуации на Украине и публикации в прессе США говорят об изменении позиции Вашингтона относительно спецоперации, считает депутат Бундестага Петр Быстронь

В своей статье для iDNES.cz парламентарий заявил, что слова Киссинджера идут вразрез с позиций политиков Западной Европы, которые не принимают мирное решение конфликта. Как отметил депутат парламента Германии, изменение позиции в США впервые можно увидеть в статье The New York Times, где говорится, что вооруженное противостояние с Россией не в интересах американского руководства. При этом еще в марте газета заявляла о необходимости «освободить Украину независимо от того, сколько времени на это потребуется», подчеркнул Быстронь.

«Конечно, ни Генри Киссинджер, ни главные обозреватели New York Times не превратились вдруг в поклонников Владимира Путина. Их разворот на 180 градусов скорее означает, что США уже добились, чего хотели, и поэтому не заинтересованы в продолжении конфликта», – высказал мнение парламентарий.

По его мнению, Вашингтон за последние 30 лет значительно расширил сферу влияния, которая из центра Европы продвинулась к берегу Днепра. Вместе с тем Быстронь считает, что США уже не смогут вмешаться в ситуацию на Украине, поскольку она находится «в сфере влияния другой мировой державы».

Как писал сайт kp.ru, на Всемирной экономическом форуме в Давосе Киссинджер призвал Украину пойти на уступки России.