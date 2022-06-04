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Политика4 июня 2022 8:48

Военкор «Первого канала» Куксенкова сообщила об обмене телами погибших между Россией и Украиной

Стороны обменялись по формуле «160 на 160»
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Военкор «Первого канала» сообщила об обмене телами погибших между Россией и Украиной

Военкор «Первого канала» сообщила об обмене телами погибших между Россией и Украиной

Фото: Shutterstock

Российская и украинская стороны совершили обмен телами погибших военных, сообщила военный корреспондент «Первого канала» Ирина Куксенкова. Обмен произошел в Запорожской области.

«Совершен обмен телами погибших между Россией и Украиной. Поменяли 160 на 160. Обмен произошел на линии боевого соприкосновения в Запорожской области», – написала журналист в своем Telegram-канале.

Напомним, в марте Россия и Украина провели обмен пленными. Как сообщала украинский вице-премьер Украины Ирина Верещук, 24 марта обмен военнопленными с Россией состоялся по формуле «десять на десять». Она также уточнила, что Киев также передала российской стороне 11 гражданских моряков в обмен на 19 украинских моряков со спасательного судна «Сапфир».

Как писал сайт Kp.ru, в апреле между Россией и Украиной состоялся очередной обмен военнопленными. Среди них были четыре сотрудника Росатома.