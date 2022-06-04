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Политика4 июня 2022 10:00

The Hindu: Украина попросила Индию помочь восстановить страну

Киев ожидает от Дели активного участия в послевоенном строительстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Украина попросила Индию помочь восстановить страну

Украина попросила Индию помочь восстановить страну

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Украины попросили Индию стать гарантом ее безопасности и помочь в восстановлении страны после боевых действий, рассказали дипломатические источники.

По информации The Hindu, Киев ожидает от Дели «активного участия в послевоенном строительстве». Кроме того, Украина намерена получить от Индии дополнительную гуманитарную помощь, лекарственные препараты, а также «некоторую техническую и финансовую помощь».

Напомним, в начале апреля этого года президент Украины заявлял, что Индия, Китай и Турция могут стать гарантами безопасности его страны.

Как писал айт Kp.ru, в прошлом месяце украинский лидер заявлял, что государства-партнеры или компании смогут взять на себя «шефство» на украинскими регионами. По его словам, убытки страны составляют 0,5 триллиона долларов, поэтому объем работ будет огромным. Как сообщил Зеленский, Великобритания, Дания, Европейский союз и «другие ведущие международные субъекты выбрали для себя конкретное направление для шефства при восстановлении».