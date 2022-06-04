Захарова опровергла информацию посольства ФРГ о работе российских СМИ в Германии без ограничений Фото: Евгения ГУСЕВА

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявлении посольства Германии в Москве о том, что российские СМИ работают в ФРГ без ограничений. Дипломат скриншот, сделанный одним из граждан Германии, на котором изображен телеэкран с неработающим российским телеканалом.

«Причина неполадок – блокировка в Европе российских СМИ. Этот человек хотел посмотреть телеканала «Россия». Очень жду комментарий посольства ФРГ в Москве на тему свободы слова и что-нибудь о «с точностью наоборот», – написала представитель МИД РФ в своем Telegram-канале.

На скриншоте, который прислал Захаровой из Германии, видно надпись «Этот канал временно недоступен. Мы работаем над тем, чтобы восстановить работу сервиса как можно скорее. Причина неполадки не в Вашем оборудовании». По словам дипломата, накануне посольство ФРГ в России заверило, что «в настоящий момент в Германии работает большое количество российских журналистов, причем без каких-либо ограничений».