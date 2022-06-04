Украинские войска обстреляли поселок Случевск в Брянской области

Украинские войска обстреляли поселок в Брянской области, есть пострадавший. Фото: REUTERS

Два дома загорелись и один человек пострадал в поселке Случевск Брянской области после обстрела со стороны украинских войск. Об этом сообщил в субботу 4 июня губернатор Александр Богомаз.

По информации Богомаза, дома загорелись после того, как в них попали снаряды.

«Сегодня ВСУ обстреляли село Случевск Погарского района. В результате попадания снарядов произошло возгорание двух домов», - написал Александр Богомаз в Telegram.

Пострадавший – житель поселка Случевск. Мужчина получил осколочное ранение, оно относится к категории легких.

«В настоящее время он доставлен в Погарскую ЦРБ, ему оказана всесторонняя медицинская помощь. На месте происшествия работают все оперативные службы», - рассказал губернатор.

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