Украинские боевики подожгли деревянный скит Всех Святых Святогорской лавры в ДНР

Украинские боевики подожгли деревянный скит Свято-Успенской Святогорской лавры. Фото: социальные сети.

Украинские боевики подожгли деревянный скит Святогорской Лавры в ДНР. Об этом сообщили в российском Минобороны.

Фото горящего скита Всех Святых Святогорской лавры появилось в социальных сетях в субботу 4 июня. Минобороны России заявило, что вооруженные силы РФ не ведут боевых действий в районе Святогорского историко-архитектурного заповедника и не обстреливают его. Скит подожжен украинскими боевиками при отступлении, уточнили в МО.

«При отступлении из города Святогорск Донецкой Народной Республики подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, украинскими националистами осуществлен поджог деревянного скита Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры», - цитирует сообщение Минобороны РИА Новости.

Сообщается, что украинские боевики дали очередь зажигательными патронами из крупнокалиберного пулемета по деревянной постройке, а потом уехали в сторону населенного пункта Сидорово, который находится под контролем ВСУ.

Напомним, в 2019 году на Украине задержали исполнителей попытки поджога здания на территории храма Иоанна Богослова в Запорожье, у них изъяли бутылку с зажигательной смесью и факел. Задержанные признались и в двух других безуспешных попытках сжечь культовые сооружения УПЦ МП в Запорожье - 6 и 11 февраля. Оказалось, что объектами для атак должны были стать 20 храмов УПЦ МП, из которых четыре расположены в Донецкой области. В том числе - знаменитая Свято-Успенская Святогорская Лавра. В поджогах предполагалось обвинить республики Донбасса и Россию.

Ранее сообщалось, что в Верховную раду поступил законопроект о запрете Русской православной церкви на Украине. Церковь в открытую назвали врагом украинских нацистов.