CNN назвал дипломатической победой Путина визит в Москву главы Африканского союза Маки Салла

CNN заявил о дипломатической победе Путина. Фото: REUTERS

Путин одержал дипломатическую победу в отношениях со странами Африки. Об этом заявил обозреватель телеканала CNN Дэвид Маккензи. Такой вывод журналист сделал после визита главы Африканского союза и президента Сенегала Маки Салла в Москву. Напомним, Путин встретился с африканским лидером 2 июня.

CNN отмечает, что ряд африканских стран воздержался от поддержки резолюции ООН, осуждающей действия России.

«Несколько африканских государств в значительной степени зависят как от Украины, так и от России в плане импорта зерна, подсолнечного масла и удобрений», - объяснил журналист, отметив что это также можно назвать дипломатической победой российского президента.

Во время беседы с Маки Саллом Владимир Путин отметил, что роль Африки на международной арене в политическом плане растет.

«Мы считаем, что Африка в целом и отдельные ее государства, с которыми у нас традиционно очень добрые, без всякого преувеличения дружеские отношения, имеют огромные перспективы», - добавил российский лидер.