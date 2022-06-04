В Минобороны РФ рассказали о размещении украинскими националистами артиллерии в жилых кварталах

Михаил Мизинцев рассказал об использовании украинскими боевиками жилых кварталов в качестве огневых позиций. Фото: Минобороны РФ.

Украинские националистические формирования продолжают использовать жилые дома, детские сады, школы и другие объекты социальной инфраструктуры в военных целях. Об этом в субботу 4 июня заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Мизинцев рассказал, что в Харькове на улице Астрономической националисты разместили артиллерийские орудия и оборудовали огневые позиции, запретив жителям покидать свои квартиры под предлогом обеспечения безопасности.

Такая же ситуация в Славянске и Дружковске – населенных пунктах ДНР. В Славянске в школах № 5 и № 6, музыкальной школе, железнодорожном училище, химико-механическом техникуме и интернате разместились украинские боевики, а на территории комбикормового завода – тяжелое вооружение и бронетехника. В Дружковске в школе № 1 военнослужащие ВСУ оборудовали пункт управления, а во дворах многоквартирных жилых домов по улице Соборной размещены РСЗО, а мирных жителей умышленно не эвакуировали.

«Боевики украинских вооруженных формирований целенаправленно обстреливают из жилых кварталов позиции Вооруженных Сил России, провоцируя их на ответный огонь, чтобы возложить на российских военнослужащих ответственность за последствия якобы неизбирательных ударов», - заявил Мизинцев, уточнив, что в ходе специальной военной операции подразделения Вооруженных Сил Росси исключительно гуманно относятся к мирному населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.