Бывший президент Польши предложил распустить ЕС. Фото: REUTERS

Евросоюз должен самораспуститься, чтобы создать на основе Германии и Франции новое сообщество. Об этом заявил в субботу 4 июня бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса. По мнению Валенсы, Польша и Венгрия должны остаться за рамками нового европейского объединения.

«Евросоюз, вместо того чтобы идти на компромисс с Польшей, должен распасться и через несколько минут создать новое сообщество на основе Германии и Франции, но без Польши и Венгрии», - сказал он в интервью порталу Interia.

Валенса заявил, что он уже вносил подобное предложение, но, к сожалению, к нему не прислушались.

«А это простая идея: если бы мы захотели вступить в новый союз, то на входе, помимо прав, нам пришлось бы принять и обязанности. И установить их так, чтобы выходки, которые происходят сегодня, больше не повторялись», - заявил Валенса.

За роспуск Евросоюза ратует не только бывший польский президент. О том, как Борис Джонсон интригует с Киевом и Варшавой против Брюсселя, читайте здесь.

В то же время польский министр климата Москва заявила о необходимости «дерусификации» экономики стран Евросоюза.

В 2021 году Польша вступила в конфликт с ЕС по вопросам принципа верховенства права в стране.