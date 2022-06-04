Лавров рассказал о заявлении НАТО, что расширение альянса не касается России

Сергей Лавров рассказал о грубом ответе НАТО по поводу расширения альянса. Фото: REUTERS

НАТО грубо заявила Москве, что расширение альянса не является делом России. Также в альянсе заявили, что вхождение Украины в состав НАТО не касается РФ. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».

«Нам было сказано прямо и достаточно грубо: расширение альянса и возможное участие в этом процессе Украины - это не наше дело, мы не должны лезть в эти вопросы», - заявил Сергей Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что Москва предупреждала Запад о пагубности курса на расширение альянса.

«Мы долгие годы напоминали Западу о том, что его курс на расширение НАТО плохо кончится. Во-первых, оказывается, нам врали, когда Советскому Союзу пообещали, что НАТО не будет расширяться. Альянс расширялся с тех пор пять раз. Сейчас планируется уже шестое расширение», - цитирует Лаврова ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден назвал генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу условие, при котором он поддержит быстрое расширение альянса.

Издание Global Times допустило, что агрессивное расширение НАТО привело к кризису на Украине.

Также постпред Китая в ООН заявил, что расширение НАТО на восток «посеяло семена конфликта».

В то же время российский президент Владимир Путин заявил, что расширение НАТО имеет искусственный характер, отметив, что альянс используется как инструмент внешней политики одной страны.