American Thinker: США и НАТО грозит катастрофа в случае эскалации ситуации на Украине Фото: REUTERS

Соединенным Штатом следует отказаться от поддержки Украины, поскольку это только усиливает напряженность в отношениях России и Запада. В результате ситуация грозит катастрофой, пишет обозреватель издания American Thinker Роберт Хантер.

- Поставки оружия на Украину вряд ли спасут Киев ... Любая попытка НАТО вмешаться напрямую в конфликт обернется катастрофическим ущербом, - отмечает автор публикации.

Также Хантер обращает внимание на то, что баланс сил в Восточной Европе складывается в пользу Москвы, которая обладает естественным правом ответить на решительные действия западных союзников. В итоге американская сторона сама загонит себя в ловушку, единственный выход из которой - ядерная война и полное уничтожение.

Накануне сайт kp.ru писал, что 98-летний американский дипломат, бывший советник по нацбезопасности и госсекретарь США, лауреат Нобелевской премии мира Генри Киссинджер призвал Запад отказаться от попыток сделать все для военного поражения российских войск на Украине. Он также порекомендовал Киеву вернуться к переговорам.