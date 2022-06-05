Libеration: Убитый на Украине французский наемник Блерио мог иметь связи с ультраправыми Фото: REUTERS

Французский наемник, который погиб в начале июня 2022 года в Харьковской области на Украине, мог быть связан с французскими ультраправыми группировками. Об этом сообщает Libеration.

По данным издания, погибший - 32-летний французский легионер Вильфрид Блерио.

Уточняется, что с вечера пятницы информация о его гибели начала активно появляться в группах французских ультраправых сил в соцсетях. Так, одна из групп в своём Telegram-канале выставила снимок Блерио. Там же его называют "французским легионером, который всю жизнь боролся с большевизмом и антифашистами". Однако это еще не все. Там же, в соцсетях, журналисты издания нашли фото, где наемник позирует с фашистским приветствием.

Напомним, накануне сообщалось, что наемник из Франции погиб в Харьковской области на Украине. По информации радиостанции Europe 1, особых подробностей о личности погибшего, его возрасте и дате смерти на тот момент не было.

Сообщалось лишь то, что мужчина прибыл на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне Киева, но в результате получил смертельное ранение после артиллерийского обстрела.