Китай запустил пилотируемый корабль "Шэньчжоу-14" Фото: REUTERS

Китай 5 июня 2022 года запустил космический пилотируемый корабль "Шэньчжоу-14", на его борту находятся три космонавта. Теперь аппарат направляется к орбитальной станции КНР. Трансляцию вело Центральное телевидение Китая.

Запуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань на севере страны около 10:44 по местному времени (05:44 мск) при помощи ракеты-носителя Long March-2F (CZ-2F, "Чанчжэн-2F").

В число космонавтов вошли двое мужчин - Чэнь Дун (командир) и Цай Сюйчжэ, а также женщина Лю Ян. Кстати, именно она стала первой женщиной-тайконавтом в истории китайской пилотируемой космонавтики. Для Чэнь Дуна и Лю Ян это второй полет в космос. Цай Сюйчжэ отправился на орбиту впервые.

Предполагается, что все они пробудут на станции примерно полгода, после чего вернутся на Землю в декабре 2022 года.