Путин заявил, что Россия ответит на поставку дальнобойных орудий Киеву

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1" прокомментировал поставку Украине американских ракет высокой дальности.

Российский лидер подчеркнул, что поставка дальнобойных орудий Киеву не останется без реакции Вооруженных сил РФ.

"Если они будут поставляться - из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим", - уточнил российский лидер.

Как ранее писал сайт kp.ru, Соединенные Штаты согласовали 11-й пакет военной помощи Украине на сумму 700 млн долларов, включающий в себя ракетные системы залпового огня, в том числе дальнего радиуса действия (HIMARS). Об этом сообщил американским журналистам представитель администрации США высокого ранга.