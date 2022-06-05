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Политика5 июня 2022 8:19

Путин заявил, что "возня" с поставками оружия Украине призвана затянуть конфликт

Российский лидер не видит смысла в поставке Киеву беспилотников стратегического назначения
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

"Возня" с поставками оружия Украине западными странами призвана затянуть конфликт, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1".

По его словам, другой объяснимой причины подобных решений Вашингтона и его союзников не видно.

В качестве одного из примеров глава государства назвал поставку беспилотников стратегического назначения.

"Зачем их передавать Украине - мне не очень понятно, - уточнил российский лидер. - Если только не дать нам возможность их где-то посадить и посмотреть, как они устроены, другого смысла я просто не вижу".

Как ранее писал сайт kp.ru, американские журналисты узнали, что администрация президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена планирует в скором времени продать Украине четыре разведывательно-ударных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle.