Путин назвал вопросы экологической безопасности одним из ключевых приоритетов России

Владимир Путин Фото: REUTERS

Вопросы экологической безопасности – один из ключевых приоритетов России, заявил глава государства Владимир Путин, поздравляя граждан с Днем эколога. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля в воскресенье, 5 июня 2022 года.

"В нашей стране вопросы рационального природопользования, обеспечения экологической безопасности находятся в числе ключевых общенациональных приоритетов, - подчеркнул российский лидер. - От их успешного решения во многом зависит сохранение биоразнообразия экосистемы, качество жизни и здоровье миллионов людей".

Президент России отметил, что сейчас перед страной стоят масштабные задачи по борьбе с лесными пожарами и наводнениями, внедрению передовых энергосберегающих технологий и формированию экологической культуры.

Владимир Путин пожелал защитникам природы здоровья и реализации всех поставленных задач.

Напомним, сайт KP.RU провел опрос и узнал, как много россиян проявляют заботу об окружающем мире и помогают улучшить экологическую обстановку.

Как оказалось, об окружающей среде заботится большинство участников исследования. Каждый из них помогает планете, чем может. Так, 33% респондентов признались, что экономят воду и электроэнергию, каждый четвертый россиянин сортируют отходы для их дальнейшей переработки, а каждый седьмой ходит на субботники, помогает высаживать деревья и занимается озеленением родного города или поселения.

10% участников опроса рассказали, что давно отказались от использования пластиковых пакетов и одноразовой посуды. Эта категория респондентов верит, что отказ от пластика поможет уберечь мир от загрязнения и экологической катастрофы.

Пятая часть россиян большое внимание уделяет переработке уже использованных вещей. Так, 9% опрошенных рассказали, что регулярно сдают макулатуру, 7% - отдают на переработку одежду, пластиковые издания, устаревшую технику и так далее. А вот еще 5% стараются покупать вещи из переработанных материалов и вторсырья.