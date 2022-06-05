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Политика5 июня 2022 10:35

Посол Украины назвал отказ Германии поставлять такни Киеву историческим позором

Андрей Мельник считает такое решение "циничным"
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Андрей Мельник

Андрей Мельник

Фото: REUTERS

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник резко раскритиковал власти Германии за отказ поставлять Киеву танки Leopard-1 и БМП Marder, назвав такое решение "позором, который войдет в историю".

"Правительство Германии цинично нам отказывает в поставках даже старых танков Leopard-1 и БМП Marder", — написал Мельник на своей странице в Twitter.

Напомним, немецкие журналисты пришли к выводу, что поведение украинского посла в Германии Андрея Мельника отталкивает от Украины все большее число сочувствующих - как в политических кругах, так и среди обывателей.

Как ранее писал сайт kp.ru, Андрея Мельника освистала толпа немцев во время церемонии возложения венков к памятнику советских солдат в Берлине. На кадрах, распространившихся в сети, можно увидеть, как украинский дипломат идет с венком, а на противоположной стороне дороги стоит толпа и освистывает.