Захарова напомнила главе МВД Германии, что немецких чиновников прослушивают американцы

Мария Захарова Фото: REUTERS

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы МВД Германии Нэнси Фезер, которая не исключила, что переговоры Берлина прослушиваются Москвой.

"Нэнси Фезер забыла добавить, что германских чиновников всегда прослушивали и прослушивают американцы", - написала дипломат в своем телеграм-канале в воскресенье, 5 июня 2022 года.

Напомним, в 2013 году разгорелся крупный международный скандал, когда в средствах массовой информации появилась информация о том, что под внимание американской разведки попадали европейцы, в том числе дипломаты стран ЕС.

В частности, по данным журналистов, спецслужбы США прослушивали и отслеживали миллионы телефонных звонков, электронных писем и сообщений немецких граждан. Министерство юстиции Германии потребовало от США незамедлительного объяснения по этому поводу.

Как ранее писал сайт kp.ru, Мария Захарова выразила мнение, что заявление канцлера Германии Олафа Шольца об осознании факта многополярности мира является "плагиатом чистой воды". Дипломат напомнила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров ежегодно говорит об этом на протяжении более 15 лет. В подтверждение своих слов она привела выдержки из речей главы МИД с 2004 по 2022 годы.