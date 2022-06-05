ВОЗ заявила о 780 случаях оспы обезьян в 27 странах

За неделю в мире выявлено 780 случаев заражения оспой обезьян Фото: REUTERS

В 27 странах мира зафиксировано 780 случаев заражения оспой обезьян, говорится в информационном бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"С 13 мая по 2 июня 2022 года поступили сообщения о 780 подтвержденных лабораторным путем случаях оспы обезьян", – говорится в сообщении.

Как отметили в ВОЗ, во всех случаях государства не являются эндемичными для этого вируса.

Как ранее писал сайт kp.ru, по словам главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, внезапное появление одновременно во многих странах может свидетельствовать о том, что вирус незаметно передавался в течение какого-то времени. Он не исключил, что количество заболеваний обезьяньей оспой будет расти.

Напомним, вице-спикер Госдумы, сопредседатель Комиссии по парламентскому расследованию деятельности биолабораторий США на территории Украины Ирина Яровая выразила мнение, что специалистам необходимо изучить связь внезапного распространения оспы обезьян сразу в нескольких странах с деятельностью биолабораторий Соединенных Штатов.