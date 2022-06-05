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Политика5 июня 2022 12:46

Правительство России обновило методику расчета ключевых показателей эффективности глав регионов

Всего оценка эффективности включает 38 методик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Правительство России обновило методику расчета ключевых показателей эффективности глав регионов Фото: сайт Министерства науки и высшего образования РФ

Правительство России обновило методику расчета ключевых показателей эффективности глав регионов Фото: сайт Министерства науки и высшего образования РФ

Правительство России обновило критерии оценки эффективности глав регионов и региональных органов власти. Изменения коснулись шести методик расчета эффективности работы.

«Показатели будут отражать успехи региональных властей в достижении национальных целей развития, утвержденных президентом России. При этом субъекты, продемонстрировавшие лучшие результаты, смогут рассчитывать на дополнительные дотации от федерального центра», – говорится на сайте кабинета министров.

Обновления внесены в частности в такие методики расчета эффективности, как «Качество городской среды», «Качество окружающей среды», «Цифровая зрелость». Так, в первой повышены требования к работе с отходами. Что касается методики «Цифровая зрелость», то она обновлена полностью: если раньше она предполагала единый для всех регионов уровень охвата госорганов цифровыми технологиями, то теперь он будет устанавливаться для каждого субъекта страны отдельно.

Как уточняется в сообщении, всего оценка эффективности глав регионов включает 38 методик: 19 для расчета показателей за предыдущий год и 19 для установления целевых значений на будущее. В правительстве отметили, что эти индикаторы покрывают важнейшие вопросы социально-экономического развития.