Правительство России обновило методику расчета ключевых показателей эффективности глав регионов Фото: сайт Министерства науки и высшего образования РФ

Правительство России обновило критерии оценки эффективности глав регионов и региональных органов власти. Изменения коснулись шести методик расчета эффективности работы.

«Показатели будут отражать успехи региональных властей в достижении национальных целей развития, утвержденных президентом России. При этом субъекты, продемонстрировавшие лучшие результаты, смогут рассчитывать на дополнительные дотации от федерального центра», – говорится на сайте кабинета министров.

Обновления внесены в частности в такие методики расчета эффективности, как «Качество городской среды», «Качество окружающей среды», «Цифровая зрелость». Так, в первой повышены требования к работе с отходами. Что касается методики «Цифровая зрелость», то она обновлена полностью: если раньше она предполагала единый для всех регионов уровень охвата госорганов цифровыми технологиями, то теперь он будет устанавливаться для каждого субъекта страны отдельно.

Как уточняется в сообщении, всего оценка эффективности глав регионов включает 38 методик: 19 для расчета показателей за предыдущий год и 19 для установления целевых значений на будущее. В правительстве отметили, что эти индикаторы покрывают важнейшие вопросы социально-экономического развития.