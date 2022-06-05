Мурашко заявил, что пандемия коронавируса в России пока не отступила Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пандемия коронавирусной инфекции в России пока полностью не отступила, под наблюдением врачей находятся почти 100 тысяч россиян, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Полностью пандемия не отступила. Сегодня почти 100 тысяч пациентов находятся под наблюдением, и в том числе 2,5 тысячи пациентов находятся в тяжелом состоянии», – рассказал глава Минздрава журналистам.

Как отметил Мурашко, в стране сохраняется достаточно высокий уровень заболеваемости коронавирусом, поэтому рекомендация проходить ревакцинацию раз в шесть месяцев сохраняется. Для этого в России доступны вакцины «Спутник Лайт» и один из компонентов « препарата «Спутник V», напомнил он.

Глава Минздрава добавил, что распространенность COVID-19 в мире сокращается, однако следует быть готовыми к новым волнам заболеваемости.

Тем временем в России за прошедшие сутки выявлены 3 786 случаев заражения COVID-19, умерли от коронавируса 75 человек.