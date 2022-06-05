Эрдоган заявил о панике в Европе на фоне спецоперации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Европе наблюдается паника в связи с проводимой Россией на Украине военной спецоперацией, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«В то время как наша страна уже 11 лет успешно справляется с нелегальной миграцией из Сирии, мы наблюдаем панику в Европе из-за российско-украинского кризиса. Мы молимся, чтобы мир как можно скорее вышел из переживаемого им критического периода», – заявил политик на съезде правящей «Партии справедливости и развития».

Как писал сайт kp.ru, Эрдоган заявлял, что Турция не намерена ввязываться в «шоу» по урегулированию на Украине.

Напомним, президент Турции назвал проявлением фашизма гонения россиян из-за спецоперации на Украине. Конфликт должен быть решен путем дипломатии, отметил политик.

Эрдоган ранее заявил, что не намерен разрывать отношения из-за спецоперации на Украине ни главой российского государства Владимиром Путиным, ни с украинским лидером Владимиром Зеленским.