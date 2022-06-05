Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли воздушное пространство для самолета Лаврова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Болгарии, Северной Македонии и Черногории закрыли воздушное пространство для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который планирует посетить на следующей неделе Сербию.

Как пишет сербская газета «Вечерне новости» со ссылкой на источники, визит главы российского МИД в Сербию «оказался под большим вопросом». В этом нет никакой вины официального Белграда, подчеркивается в сообщении.

Не исключено, что к ограничениям против Лаврова присоединиться и Босния и Герцеговина, отмечает издание.

Между тем премьер-министр Сербии Ана Брнабич в эфире телеканала TV Pink заявила, что президент балканской республики Александр Вучич вынужден лично заниматься логистикой визита главы МИД России. Ситуация с этим вопрос исключительно сложная подчеркнула она. Кроме того, сообщила она, 10 июня ожидается визит в Сербию канцлера Германии Олафа Шольца, и это осложняет положение Белграда.