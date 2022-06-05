В США призывают Вашингтон убедить Зеленского урегулировать конфликт на условиях России Фото: Shutterstock

Власти Соединенных Штатов должны убедить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на мирное соглашение с Россией на условиях Москвы, считает обозреватель Фрэнк Говард.

В статье для American Thinker журналист написал, что Вашингтону необходимо оказать сильное давление на украинского лидера, чтобы он пошел на урегулирование конфликта и дал возможность русскоязычным территориям Украины остаться под контролем России.

В лучшем случае по итогам переговоров Украина получит нейтральный статус в конфликте Запада и РФ, высказал мнение обозреватель. По мнению журналиста, такие условия позволят Москве защитить свои национальные интересы.

Как писал сайт Kp.ru, ранее экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что установление нейтрального статуса Украины, а также ее становление в качестве моста между Россией и Европой должны стать главной целью в сложившейся вокруг республики ситуации