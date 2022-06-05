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В мире5 июня 2022 18:30

Депутат Европарламента Мариани обвинил Зеленского в создании очага напряженности в Европе

Украинский лидер сыграл на заблуждениях западного мира, уговорив его поставить Киеву вооружения, заявил евродепутат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Депутат Европарламента обвинил Зеленского в создании очага напряженности в Европе

Депутат Европарламента обвинил Зеленского в создании очага напряженности в Европе

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский, убедив европейский страны поставить Киеву оружие, создал таким образом очаг напряженности в Европе, считает депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани.

В интервью газете Valeurs Actuelles евродепутат назвал украинского лидера «актером, сыгравшим на заблуждениях западного мира». Как заявил Мариани, Зеленскому «удалось быстро воспользоваться европейской слепотой». Депутат Европарламента считает, что отправки Украине оружия являются не гуманитарной операцией или стратегическим решением, а «умышленным созданием нового очага напряженности в Европе».

«Этому иллюзионисту удалось увлечь за собой европейские столицы, которые теперь готовы совершить экономическое и геополитическое самоубийство, дабы угодить ему», – заявил он.

Как писал сайт Kp.ru, ранее Европейский фонд мира выделил Украине миллиард евро на закупку вооружений.